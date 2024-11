Gaeta.it - Frana a Caprarola: paura e danni in seguito al crollo del costone nel viterbese

Facebook WhatsAppTwitter Attimi di grande preoccupazione si sono vissuti nella notte a, un comune situato in provincia di Viterbo. Un’importanteha colpito via Rosolino Pilo intorno alle tre del mattino, svegliando i residenti con un fragoroso boato. L’evento ha suscitato timori tra la popolazione, per fortuna senza conseguenze gravi.Un boato assordante segna la notteLa tranquillità della notte è stata spezzata da un forte rumore proveniente dalche ha ceduto. Questo improvviso evento ha sorpreso i cittadini che, si sono risvegliati bruscamente, convinti di essere stati colpiti da un terremoto. Ilha generato una quantità considerevole di detriti, tra cui massi e terra che si sono riversati sulla strada sottostante. Due veicoli parcheggiati sono stati schiacciati sotto il peso dei materiali caduti, insieme a una fontanella, mentre un casale disabitato ha subitosignificativi.