Scontri in piazza | il Viminale alza il livello di sicurezza ministri nel mirino

La giornata di ieri si è rivelata molto calda sul fronte delle manifestazioni studentesche organizzate da tutte le sigle sindacali in 35 città italianeNella giornata di ieri è andata in scena l’ennesima protesta studentesca questa volta dal nome che spiega molto sulla finalità delle manifestazioni. Il “No Meloni day” infatti, ha visto scendere in, in circa 35 città da nord a sud, tutte le maggiori sigle sindacali legate al mondo studentesco scolastico come la Rete degli studenti medie universitari, Cambiare Rotta, Osa e altre sigle che hanno sfilato per i centri urbani in quello che è stato definito come un giorno importante di proteste contro il governo.in: ilildi– Cityrumors.it – Ansa fotoNessun dubbio sulla legittima della protesta, ma il tutto però diventa completamente un’altra cosa quando un corteo, una marcia, uno slogan diventa pretesto per azioni vandaliche, bombe carta, atti di vandalismo,con la Polizia, che hanno mandato venti agenti al Pronto Soccorso, in un clima di guerriglia che nulla a che vedere con giovani in strada che chiedono pacificamente al governo alcuni cambiamenti nella politica scolastica.