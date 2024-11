Rompipallone.it - Italia, brutte notizie per Spalletti e per… Inzaghi! Il big dell’Inter si ferma

in casa: anche l’Inter osserva con attenzione, preoccupata per le condizioni del big nerazzurro che rischia il forfait contro la Francia.L’si sta preparando per scendere in campo a San Siro sotto gli occhi dei propri tifosi azzurri: c’è grande attesa per il big match contro la Francia, così come testimoniato dal sold out registrato al Meazza. Occhio però a quello che sta accadendo tra le file dei giocatori convocati: un big nerazzurro si fa male e preoccupa anche l’Inter.Contro la nazionale di Deschamps servirà ancora una buona prestazione da parte dell’, più che altro per convincere ancora di più dopo un Europeo deludente e anche perché la volontà del gruppo diè quella di chiudere primo nel girone in Nations League pur essendo già matematicamente qualificata ai quarti di finale della competizione.