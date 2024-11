BJK Cup 2024 | Cocciaretto si arrende a Shibahara Italia sotto col Giappone

Leggi su Sportface.it

Elisabettasi smarrisce alla distanza e viene sconfitta a sorpresa da Enanel primo match dei quarti di finale tranella Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin a Malaga stanno provando a scrivere una pagina di storia, ma con il successo della nipponica sulla marchigiana, col punteggio di 3-6 6-4 6-4 in rimonta, in due ore e quarantotto minuti di gioco, e quando sembrava che la classe 2001 potesse gestire tutto al meglio, il percorso è in salita per la squadra azzurra. Toccherà a Jasmine Paolini, poi in tandem con Sara Errani, provare a regalarci i due punti per la rimonta che vale le semifinali.Entrambe concedono pochi quindici a chi risponde nei primi game del primo set, poi nel quinto gioco lase comincia a commettere errori grossolani e l’azzurra sullo 0-40 a quel punto si prende il break alla seconda chance.