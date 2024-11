Iltempo.it - Vernici intumescenti REI e intonaci ignifughi: come mettere in sicurezza gli edifici dagli incendi

Leggi su Iltempo.it

Lanegli ambienti pubblici e lavorativi dipende non solo dalle azioni delle persone, ma anche dall'osservanza di regole specifiche che stabilizzano i livelli di. Un aspetto cruciale è la resistenza al fuoco, e strumentilee glisono essenziali per limitare la diffusione degli. Rives Spray: competenza nel settore della protezione passiva anto Tra le principali aziende del settore, Rives Spray si evidenziapunto di riferimento per la protezione passiva contro gli. La famiglia Gaudio gestisce da moltissimi anni questa ditta lombarda con sede a Buccinasco, situata nella Città Metropolitana di Milano. Da due decenni, Rives Spray lavora nel settore della protezione anto pere strutture industrialicapannoni, parcheggi, scuole e ospedali, utilizzandoREI applicate con pompe airless e, in determinati casi, anche con rullo e pennello.