Scuola Vi racconto il mio anno in Cina e vi spiego perchè ci vorrei vivere Prima puntata del Salotto del Marco Polo

Firenze, 14 novembre 2024 – “Tornerei subito in. Sto cercando una Università in cui studiare. È un Paese bellissimo, dove vige il rispetto delle regole. E questo si traduce in una grande sicurezza. Pensate che lì le persone lasciano tranquillamente le borse incustodite, anche fuori dai bagni degli autogrill”. Lucia Petirro, studentessa di quinta del, è stata laospite della novità della: ildel, visibile in diretta sul canale YouTube della. “Inauguriamo oggi questo nuovo spazio libero di confronto e di dialogo tra adulti e ragazzi. L’obiettivo è far emergere storie personali e dare voce a chiunque voglia condividere qualcosa di significativo”, ha spiegato il preside, Ludovico Arte, che in questa esperienza di ‘salottino tv’ viene affiancato da Matilde Pietropaolo, studentessa di quarta.