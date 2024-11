Ilgiorno.it - San Leopoldo Mandic: vita e miracoli del santo del 15 novembre

San: ildel 15Il 15la Chiesa Cattolica celebra San, unnoto per il suo instancabile ministero sacramentale e per il suo grande amore verso la confessione e la riconciliazione tra i cristiani di diverse confessioni. Nato nel 1866 a Castelnuovo della Bocca d'Asse, oggi Herceg Novi, in Montenegro, Sandivenne frate cappuccino e dedicò gran parte della suaal servizio degli altri, specialmente attraverso il sacramento della confessione. Lae la santità diSanera noto per la sua bassa statura e per la sua salute cagionevole, ma queste limitazioni fisiche non gli impedirono di perseguire la sua vocazione religiosa. Dopo essere entrato nell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, fu ordinato sacerdote nel 1890.