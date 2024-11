Zon.it - Pellezzano, aperte le iscrizioni al Forum dei Giovani e alla candidatura di consigliere

In riferimento a precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, che hanno deliberato il nuovo regolamento del “dei”, in attuazione della Carta Europea della partecipazione deivita comunale e regionale, il Comune dicomunica che sonolealstesso, avente sede in Piazza Municipio n° 1 di.Possono iscriversi iche abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Entro il prossimo 6 dicembre gli interessati possono trasmettere apposita istanza al Sindaco del Comune di, esclusivamente tramite email o PEC all’indirizzo: [email protected] .sa.it – si evidenzia che detto indirizzo è abilitatoricezione anche di mail ordinarie (non PEC), per cui anche chi non possedesse un recapito PEC può presentare la domanda.