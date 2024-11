Gaeta.it - Nasce l’associazione “Pan”: un progetto innovativo per l’assistenza ai pazienti neurochirurgici anziani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovosocio-sanitario fa il suo ingresso nel panorama italiano:“Pan”, dedicata ai. Ideata da Patrizia Pisano, neurochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia,si propone di rivoluzionare il modo in cui vengono gestite le patologie neurochirurgiche negli, fornendo un’assistenza integrata in un momento in cui questo settore necessita di supporto e attenzione.Obiettivi delPan e le malattie trattateLa dottoressa Pisano ha delineato la missione del, che intende offrire un’assistenza a 360 gradi. Questo modello è rivolto ache soffrono di malattie specifiche, come l’Idrocefalo Normoteso e la Malattia di Parkinson. L’obiettivo principale è garantire un percorso di cura completo e continuo, dal momento della diagnosi fino al recupero dell’autonomia del paziente.