Tpi.it - Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Il2: le, 15 novembre 2024Questa sera, 15 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaIn questaNemo avrà paura che la sua malattia non gli dia le forze necessarie per combattere la guerra scoppiata a Levante, contro di lui e la sua famiglia. Qualcuno infatti cercherà di costringere il noto imprenditore ad abbandonare la città e perdere il controllo dei traffici illeciti. Grazie al sostegnomoglie Elena efiglia Nina, Nemo cercherà di superare il momento di difficoltà, ignaro del fatto che Mario, avvocato e genero, sia il responsabilemorte del figlio.