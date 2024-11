Liberoquotidiano.it - "Hanno mandato le camice nere": Prodi choc, parla come Lepore e il caso deflagra | Guarda

"È stata un'escalation", le altre elezioniSalvini a suonare il campanello. Adessole camicie. C'è poco da fare. Erano proprio camiciecon inni che richiamavano il fascismo. Questo mi ha turbato molto anche perché era a duecento metri dalla stazione di Bologna che per noi è un grande dolore ed è una strage pesantissima". Romanoospite a Piazzapulita su La7Matteo, il sindaco di Bologna, che hato di un "invio di 300", riferendosi al governo. "Le immaginino: 'Ce ne freghiamo della galera, camicia nerà. Se loro stessi si chiamano 'camicia nera'fa lei a dire che non le ha viste?", ha conclusorispondendo ad una domanda sulle parole di Giorgia Meloni durante il video collegamento con Bologna, lunedì scorso, per l'iniziativa del centrodestra in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna.