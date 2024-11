Secoloditalia.it - Emilia Romagna, Ugolini: “La Regione è pronta alla svolta dopo 54 anni di sinistra. Ci credo fino all’ultimo”

Leggi su Secoloditalia.it

La lunga cavalcata è finita, mancano una manciata di ore al voto in, appuntamento cruciale. Concreta, tenace e sorridente, Elena, candidata del centrodestra, in un lungo colloquio con Libero fa il punto dei tre mesi di intensa campagna elettorale per strappare larossa a 54di governi di. Mesi tosti (“Ho fatto migliaia di chilometri in macchina”) ma ne è valsa la pena. “Poter girare così tanto, vedere territori diversi, incontrare migliaia di persone con bisogni, interessi e idee diverse, è stato affascinante. Per questo, io penso di aver già vinto, perché sono incontri che rimangono”.: siamo prontiL’obiettivo è ambizioso maportata. Rompere l’intreccio decennale tra potere economico e politico che ha impedito all’di correre, cambiare segno partendo dai tanti Comuni amministrati dal centrodestra.