Caregiver | le ore di assistenza a lungo termine pari a circa il 25% del Pil Ue

Bergamonews.it - Caregiver: le ore di assistenza a lungo termine pari a circa il 2,5% del Pil Ue

Un Paese sempre più anziano: è ciò che emerge in maniera chiara e indiscutibile dai World Population Prospects delle Nazioni Unite. Nel 2050 l’aspettativa di vita a livello globale arriverà a 77,2 anni, 4 in più rispetto ai dati della stessa ricerca del 2019. L’Italia, secondo gli ultimi dati Eurostat, guida questo andamento e si posiziona al primo posto nella classifica dei Paesi più anziani d’Europa.Proprio l’aumento progressivo della vita media ha come conseguenza il cambiamento demografico. La natalità diminuisce costantemente ed è aumentata in modo esponenziale la domanda di cure e diper le persone anziane non autosufficienti o solo parzialmente autosufficienti. Ecco, quindi, che la figura deiprofessionali sta diventando sempre più preziosa: stiamo parlando di badanti, assistenti a domicilio e colf.