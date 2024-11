Quotidiano.net - Capelli cold brew brown, il castano freddo più amato dalle star

Ilè la sfumatura dipiù desiderata dell’autunno 2024 e dell’inverno 2025: un classico senza tempo che si rinnova in una versione elegante e moderna. Ispirato al colore profondo e intenso del caffè, ilesalta il colore degli occhi scuri, dona luminosità alla pelle ed è perfetto per chi cerca un look sobrio e adatto a contesti formali, pur avendo un’allure contemporanea. Hanno sfoggiato spesso questa nuance anche celebrities come Lily Collins, Meghan Markle, Zendaya, Kim Kardashian e Olivia Palermo. Colore su misura Uno dei punti di forza di questa colorazione è che può essere personalizzata a seconda delle altre caratteristiche. Per esempio si può optare per una leggera schiaritura o si possono aggiungere sfumature più luminose, mantenendo comunque una base castana scura e fredda.