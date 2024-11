Metropolitanmagazine.it - L’Inter pensa al futuro e mira verso Dennis Man (ma attenzione al Milan)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Uno dei problemiha palesato nella prima parte dell’anno è sicuramente la mancanza di un calciatore capace di puntare in dribbling gli avversari e creare costantemente la superiorità numerica. I dati delsono tra i più bassi della Serie A nell’uno contro uno tentato e riuscito, per cui si stanno cercando calciatori con queste caratteristiche Uno dei nomi attenzionati da tempo dalla società delMan. L’esterno offensivo piace, perché ha anche la capacità di giocare tra le linee e come seconda punta, accetterebbe di entrare spesso a gara in corso e potrebbe essere un elemento capace di cambiare le partite.Ora sta facendo il suo percorso al Parma, alla ricerca di continuità, e sarà così fino a fine stagione, ma poi potrebbe cambiare maglia e approdare in una big.