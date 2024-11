Lanotiziagiornale.it - Frodi fiscali per oltre 500 milioni e riciclaggio di denaro mafioso, maxi-inchiesta della Procura europea

Un giro gigantesco di false fatturazioni a livello europeo su prodotti informatici, concepito da una parte per truffare l’erario, dall’altro per riciclare i soldi dei clan di Palermo e Napoli. È quello scoperto e smantellato ieri dall’operazione(Oppo), che ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive.Il gip ha indisposto il sequestro preventivo di520di euro, corrispondente al valore complessivofrode (sono state ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro in tre anni), pari all’Iva evasa e di diversi immobili tra Cefalù (Pa), Chiavari (Ge), Bellano (Lc), Noli (Sv), Cinisello Balsamo (Mi) e Milano.200 gli indagati nell’Gli indagati,200 persone fisiche e 400 società, devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allee al, aggravata dal metodo, reati fallimentari.