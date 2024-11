Federcepicostruzioni lancia gli alberi eretici mangia-smog | il primo piantato stamattina a Salerno

Leggi su Ildenaro.it

Presentato questa mattina a, presso la sede didi via Galloppa, il“albero eretico”in Campania: un particolare manufatto in cemento bianchissimo e biossido di titanio, che grazie all’azione del sole e del vento, è in grado di “attirare” anidride carbonica e altre sostanze inquinanti, per trasformarle in nitrati, carbonati, solfati e altri minerali inerti. Quattro” sono in grado di svolgere sull’ambiente un’azione benefica equivalente a quella di un albero naturale.All’evento hanno partecipato Antonio Lombardi, presidente nazionale di, Pasquale Persico, economista, già docente universitario e Domenico Fabio, imprenditore di Caggiano (SA), che ha realizzato il particolare manufatto in cemento, di forma ettagonale.