Baronissi si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

Il Comune diaderisce alladel, unendosi a migliaia di città in oltre 150 Paesi che illumineranno i loro monumenti di blu, il colore che simboleggia l’unità globale nella lotta contro questa patologia. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire un accesso equo alle cure per tutte le persone affette da, in linea con il messaggio di Papa Francesco: “Occorre lavorare perché tutti abbiano accesso alle cure, perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito”. Il blu rappresenta il colore delle Nazioni Unite e del cielo che unisce tutti i popoli, simbolo di un impegno collettivo per sconfiggere ile le sue complicanze.In Campania, dove il tasso di prevalenza deldi tipo 2 è il più alto in Italia, la prevenzione è cruciale: solo il 10% dei 500mila diabetici residenti effettua regolari controlli alla vista, essenziali per prevenire i danni oculari associati alla malattia.