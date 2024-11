Ilrestodelcarlino.it - Al "Corto Dorico Film Fest". Sorpresa, ecco Nanni Moretti. Anche un Oscar per Ancona

Un ospite d’eccezione per la ventunesima edizione del "" di. E’, che domenica 1 dicembre, alle ore 18, sarà nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana per ricevere il "Premio Angelo Guglielmi". Per l’occasione saràproiettato il"Ecce bombo", con cuisi è aggiudicato il Leone per la sezione ‘Venezia Classici’ alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Per il grande regista e attore si tratta di un ritorno nel capoluogo marchigiano a ventitré anni di distanza dall’uscita del"La Stanza del figlio", con cui vinse la Palma d’Oro a Cannes. La pellicola venne girata interamente ad, e fece conoscere la città a livello nazionale e internazionale. Il premio è intitolato ad Angelo Guglielmi, scomparso due anni fa, uno dei maggiori intellettuali italiani: saggista, giornalista ed ex direttore di Rai 3, nonché amico e sostenitore del "" e dell’associazione culturale Nie Wiem che lo organizza.