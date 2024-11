Movieplayer.it - Tommaso torna al Grande Fratello e spiffera tutto: dalla vittoria di Trump alla forza di Luca Cavani

Appena rientrato nel reality show italiano dopo una settimana trascorsa al Gran Hermano, il concorrente toscano lascia intendere chiaramente di aver consultato i social e seguito le ultime notizie, senza fare nulla per nasconderlo. Nella puntata delandata in onda lo scorso 12 novembre,Franchi èto nella casa più spiata d'Italia dopo una settimana trascorsa in Spagna, ospite del Gran Hermano. Il concorrente senese ha dato al pubblico ulteriori motivi per credere fondate le proprie ipotesi: gli inquilini, quando esconoCasa, non restano realmente isolati, ma entrano in contatto con la realtà esterna, alterando così le regole del gioco. Le informazioni "dall'esterno":porta novità ai coinquilini Ildi Alfonso Signorini appare sempre più distante dal format che debuttò ventiquattro anni fa su Canale 5.