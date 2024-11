Sport.quotidiano.net - Sfilata di campioni alla Padel Cup 24. Sussarello-Pappacena e tanti vip. Parata di star a Como fino a domenica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si chiude nella splendida cornice delResort dila MediolanumCup 24., giocatori professionisti, celebri allenatori e anche ex calciatori daranno spettacolo sui campi situati a pochi passi dal lago. Il torneo Open Fitp, con un montepremi di 15mila euro e dedicato aidella racchetta corta, vede la partecipazione diazzurri protagonisti ai Mondiali di Doha (chiuso con un bronzo per le donne e uno storico quarto posto per gli uomini). A partire dcoppia composta dcomasca e padrona di casa Giulia(nella fotofip) che nel weekend scorso ha vinto il suo sesto titolo ai Campionati Italiani - e Chiara. Oltre a loro anche alcune stelle della nazionale maschile come Giulio Graziotti, Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi.