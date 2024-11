Gaeta.it - Mancanza di sicurezza sul lavoro: tragico incidente a Casteldaccia lancia allerta su imprese del settore

Facebook WhatsAppTwitter Ilavvenuto il 6 maggio 2024 a, in cui hanno perso la vita cinque operai, ha sollevato serie preoccupazioni sullanei cantieri. Le indagini, condotte dalla Procura di Termini Imerese, rivelano gravi carenze nei protocolli di, evidenziando che i dipendenti di Amap Spa e Quadrifoglio Group non erano adeguatamente equipaggiati per affrontare le insidie delin ambienti a rischio.L’e le vittimeIl drammatico evento ha visto protagonista un gruppo di lavoratori impegnati nella manutenzione della rete fognaria locale, che è stato trovato esposto a livelli pericolosi di gas, prodotti dalla fermentazione dei liquami. Le vittime, quattro operai della Quadrifoglio Group e un dipendente interinale della Amap, Giuseppe La Barbera, sono state colpite dall’inalazione letale di gas tossici.