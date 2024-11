Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: il cuore di Petra si spezza (per la seconda volta)

Dopo la morte del figlio Feliciano,andrà incontro a un altro dolore nelle prossime puntate La. Il conte Ignacio Ayala infatti deluderà profondamente la cameriera e scatenerà il suo desiderio di vendetta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.La, trame: Ayala lasciaIl conte Ayala era giunto a Lasubito dopo aver saputo della morte di Feliciano. Si era così scoperto che il ragazzo, non solo era il figlio di, ma che era nato da una relazione tra la cameriera il conte. L’arrivo di Ayala alla tenuta sembrava aver riacceso l’antica passione tra i due, e la coppia sembrava destinata a un lieto fine.Tuttavia Ayala mostrerà più volte di essere in sintonia anche con Margarita, scatenando la gelosia dinelle prossime puntate La. Davanti alle sue richieste di spiegazioni però l’uomo affermerà che la madre di Martina sarà solo una pedina nel suo piano per riuscire a ottenere le quote del palazzo.