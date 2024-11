Biccy.it - Jasmine Carrisi ammette il flirt con il figlio di Madonna: “Com’è nato tutto”

Al Bano il mese scorso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato che sua figliaha avuto una frequentazione con uno dei figli di, David Banda Ciccone: “Una cosa che nessuno sa è che sono quasi diventato consuocero di. Sì, eravamo a un evento, un party dove c’ero io con i miei familiari e lei con la sua famiglia. Uno dei figli della cantante si è interessato a mia figlia. Sì sono frequentati, poi lui è tornegli Stati Uniti, cose da ragazzi“.ilcon David.Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona,ha ammesso che qualcosa c’è stato davvero con ildi. La giovane ha dichiarato di aver conosciuto David ad una festa in Puglia ed ha aggiunto di essere ancora in contatto con lui.