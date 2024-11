Primacampania.it - Iossa (Psi), «da De Luca importante riconoscimento per socialisti»

NAPOLI – “Le dichiarazioni del governatore Vincenzo De, figura di spicco del Partito Democratico e presidente della Campania, la seconda regione più popolosa d’Italia, rappresentano unper i. Finalmente viene sottolineato come iabbiano trionfato nella storia, in particolare con il loro approccio riformista. Se dichiarazioni simili fossero state fatte in passato dai dirigenti dell’allora Democratici di Sinistra o dagli attuali leader del Partito Democratico, oggi probabilmente avremmo una sinistra di governo davvero riformista, capace di rappresentare un’alternativa concreta e credibile all’attuale governo Meloni”. Lo afferma Felice, ex sottosegretario all’Industria, due volte parlamentare ed attuale componente della direzione nazionale del Psi, a proposito delle dichiarazioni del governatore Desuifatte nel corso della Festa Regionale dell’Avanti che si è tenuta a Pomigliano.