Fdi e Salvin attaccano Lilli Gruber, lei replica in diretta tv: "Le vostre sono solo fake news" | VIDEO

Fratelli d’Italia e Lega utilizzano il furto subito daper accusarla di incoerenza sul tema dell’immigrazione. Ma la conduttrice di Otto e Mezzo non ci sta e intv contro-duramente alla destra.Ieri il partito della premier Giorgia Meloni e il vicepremier leghista Matteoi hanato sui social la notizia “derubata a Villa Borghese mentre faceva ginnastica”. Sia Fdi sia il leader del Carroccio hanno messo in relazione l’episodio a una frase pronunciata dalla giornalista nella puntata di Otto e Mezzo della sera precedente: “Le porte aperte a tutti non se lo può più permettere nessuno”, aveva detto.“Colpo di scena: i confini si poschiudere perché laè stata derubata”, hanato da Fratelli d’Italia. Sulla stessa linea il commento postato dai: “Attenzione! Ancheieri sera intv si rende conto che con un’accoglienza indiscriminata e un’immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte.