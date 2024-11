Udine20.it - Fake News Festival 2024: programma fino al 17 novembre

Domani, giovedì 14, si alza ufficialmente il sipario sulla terza edizione del, ina Udineal 17. Ilèorganizzato dall’associazione Prisma APS con il sostegno di Regione Fvg, Fondazione Friuli, Fondazione Paolo Petrucco e Camera di Commercio Pordenone-Udine, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine e con il patrocinio dell’Università degli studi di Udine e dell’Ordine dei Giornalisti Fvg.L’appuntamento, tanto atteso per la sua unicità nel panorama locale e nazionale, offre al pubblico un ampio ventaglio di temi di grande attualità che da domani saranno discussi e approfonditi nei 20 appuntamenti inin 10 location dagli oltre 60 ospiti che hanno accolto l’invito dell’associazione. In un mondo che cambia velocemente, teatro di guerre, discriminazioni, nuove innovazioni tecnologie ed emergenza climatica, ilridà centralità al pensiero critico, unica bussola per potersi orientare in una società in continua e rapida evoluzione.