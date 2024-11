Romadailynews.it - Cina: prima al mondo in capacita’ totale di generazione energia nucleare

Shenzhen, 13 nov – (Xinhua) – Ladididella, comprese le unita’ operative, in costruzione e ufficialmente approvate, si e’ classificata al primo posto nel, secondo la China Energy Research Society (CERS). Ladispone di 58,08 milioni di chilowatt di unita’ diin funzione e 55,05 milioni ufficialmente approvati o in costruzione, rendendo la suala piu’ alta al, ha affermato il presidente della CERS Shi Yubo durante la Third China Nuclear Energy High-Quality Development Conference a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, che si e’ tenuta da lunedi’ fino a oggi. Shi ha aggiunto che e’ fondamentale concentrarsi sulla creazione di nuove forze produttive di qualita’ e sulla promozione di uno sviluppo di alta qualita’ nel settore dell’