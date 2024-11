.com - Ucraina, ratificato il patto Kim-Putin: Nordcorea firma accordo storico

(Adnkronos) – Via libera all’tra Kim Jong-un e Vladimir. La Corea del Nord ha infattiildi difesacon la Russia, hanno riferito i media statali, suggellando una cooperazione di sicurezza sempre più approfondita tra le due nazioni nel mezzo della guerra di Mosca in. L’agenzia di stampa ufficiale Korea Central News Agency ha riferito che l’“è statocome decreto del Presidente degli Affari di Stato” e che il “capo di Stato del paese hato il decreto l’11 novembre 2024”. L’“è statocome decreto” di Kim Jong Un, ha affermato la Korean Central News Agency (KCNA), riferendosi al leader con il suo titolo di “Presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea”. La comunicazione arriva dopo che il parlamento russo ha votato all’unanimità la scorsa settimana per ratificare l’, che il Presidente Vladimirha poito.