Gaeta.it - Tendenza taglio capelli donna 2025: il ritorno del caschetto a cascata

Facebook WhatsAppTwitter Ilsegna un grandedi stile nel mondo dei tagli di: il, in tutte le sue varianti, si prepara a conquistare ancora una volta le amanti delle novità in fatto di look. A suggerire questo trend è Americo Leonardi, hair stylist del salone Goa White a Roma, Acilia, che sottolinea come ilstia vivendo una vera e propria rinascita grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a ogni tipo di viso e personalità.Il: unsenza tempoSemplice, elegante e facile da gestire, ilè unche trascende le mode, rimanendo sempre attuale e sofisticato. Secondo Leonardi, questoè perfetto per chi cerca un cambiamento deciso ma raffinato, capace di donare volume e movimento ai. “Ilè unche valorizza i lineamenti e può essere personalizzato con frange, scalature o dettagli asimmetrici, a seconda delle caratteristiche del viso,” spiega l’esperto.