Studentessa 15enne investita dopo che scende dal bus | morta rincasando da scuola

Unatravolta da un’auto mentredal bus che l’aveva riportata a casala. E’così, in questa maniera sconvolgente, assurda.La tragedia è avvenuta a San Benedetto Po, in provincia di Mantova.Secondo quel che è stato ricostruito, pocole 14 laè statamentre attraversava la strada.L’impatto è stato violentissimo.I soccorsi sono stati tempestivi, ma laera già in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione fino all’arrivo all’ospedale di Parma con l’elisoccorso sono stati vani.Spetta ora alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sembrerebbe che la giovaneera arrivata alla fermata del bus sull’ex statale Virgiliana quando appena è scesa ha attraversato la strada. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta un’auto che non è riuscita a evitarla.