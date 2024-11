Formiche.net - Pace in Ucraina. Lavorare sui negoziatori per il successo dei negoziati. L’opinione di Pellicciari

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, nel mainstream si dà per imminente la fine del conflitto in. Sembra l’esito inevitabile dell’intenzione del presidente eletto di dialogare direttamente con Vladimir Putin, e al contempo di tagliare gli aiuti al governo Ucraino per obbligarlo a negoziare. Trump 1.0 vs 2.0 È ancora presto per dire se e fino a che punto questa strategia verrà messa in pratica.Non sarebbe la prima volta che propositi di politica estera enunciati durante le super-competitive elezioni presidenziali americane restano lettera morta. Nonostante la solenne e ripetuta promessa di smantellare Guantanamo come primo atto della sua presidenza – la famigerata prigione è sopravvissuta ad entrambi i mandati di Barack Obama. Inoltre, per Trump l’incognita è se la seconda amministrazione da lui guidata dovrà affrontare gli stessi pesanti ostacoli incontrati dalla prima.