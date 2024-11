Sport.quotidiano.net - Nuoto. Ferraresi sugli scudi al ’Trofeo Sapio’: l’oro di Luca Desiderio è la perla di giornata

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, all’interno del My Sport Village Sciorba, è tornato uno degli eventi più attesi nel panorama delle attività della Federazione Italiana, grazie alla presenza delle stelle delitaliano e internazionale, il Trofeo Nico Sapio, giunto al suo 50° anniversario. Ai primi due giorni della manifestazione internazionale, dedicata alle categorie Juniores e Assoluti, erano presenti anche 30 atleti di NS Emilia, con moltiai nastri di partenza a cimentarsi in gare di prestigio. Ottimo piazzamento nelladi venerdì per Bryan Lombardi, 4° nei 100 farfalla assoluti, per, 7° nei 50 dorso assoluti e 5° tra gli Italiani, e per Ilaria Mazzanti, 8° nei 50 farfalla assoluti. Ladi sabato ha regalato soddisfazioni alla categoria Juniores di NS Emilia con un oro dinei 100 dorso, un 7° posto nella stessa finale diFerrari e un 5° posto per Sara Zucchini nei 100 farfalla.