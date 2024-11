Quotidiano.net - Migranti in Albania, nuovo stop. I giudici: i sette tornino in Italia: "I Paesi sicuri li stabilisce la Ue"

Nessuna sorpresa. Il governo se lo aspettava, ma questo non rende la sberla meno dolorosa. Soprattutto perché a Palazzo Chigi e al Viminale sanno fin troppo bene di non disporre di strumenti per reagire. Non in tempi brevi, almeno. La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sospeso il provvedimento di convalida del trattenimento nel cpr di Gjader deitrasferiti venerdì, rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea. Ragion per cui il gruppetto di egiziani e bangladesi è tornato nella notte a Brindisi, in un centro di accoglienza. Per decorare con un po’ di fiele la torta al cianuro, i magistrati hanno sospeso anche l’efficacia delle sentenze che negavano l’asilo per una parte dei dodici extracomunitari rientrati dall’ad ottobre. Insomma: il decreto legge varato dopo la prima bocciatura deiromani non ha sortito gli effetti sperati dall’esecutivo.