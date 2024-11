Lanazione.it - Mala movida. Ventenne trovato con l’hashish

GROSSETO Un servizio straordinario su Grosseto e Castiglione della Pescaia per controllare lae i luoghi maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi. Quello appena trascorso è stato un weekend all’insegna della sicurezza e dei controlli serrati, in cui i carabinieri si sono concentrati su Grosseto e Castiglione. Osservato speciale, il centro storico di Grosseto, teatro nelle ultime settimane di dinamiche che hanno visto giovani anche minorenni rendersi protagonisti di episodi di violenza e danneggiamenti. Il servizio coordinato ha visto operare sul territorio, con pattuglie in uniforme ma anche in borghese, un dispositivo piuttosto articolato, a cui, oltre alla Compagnia di Grosseto, hanno contribuito le stazioni di Batignano, Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Civitella Marittima e la Sezione del Radiomobile.