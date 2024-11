Oasport.it - LIVE Maritza Plovdiv-Conegliano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 9-16, Pantere in fuga nel secondo parziale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-24 Lungo il servizio di Chirichella.16-24 Adigwe manda lea set-point.16-23 Risponde al centro Saykova.15-23 Primo tempo strozzato di Chirichella.15-22 Incomprensione in difesa tra Bardaro e Adigwe.14-22 Adigwe in campo per Haak.14-22 Gran diagonale profonda di Lukasik.14-21 Hristoskova la migliore delle sue nel.13-21 Muroneee di Lukasik su Dudova!13-20 Aceee di Lubian,vola sul +7!13-19 Mani-out di Lukasik.13-18 Agbortabi passa da posto quattro.12-18 Parallela piazzata di Zhu Ting.12-17 Haak colpisce l’asta da seconda linea.11-17 Bella pipe di Hristoskova.10-17 Primo tempo dietro di Lubian.10-16 Si insacca il primo tempo di Saykova.9-16 Lubian approfitta di una palla a filo rete, ilferma il gioco.