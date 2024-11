Ilgiorno.it - Il cantiere per il quarto binario. Resterà chiuso dieci mesi il sottopasso di via Matteotti

Il Comune ha annunciato la chiusura imminente deldi via, arteria cruciale per la viabilità cittadina, nell’ambito dei lavori di potenziamento ferroviario. La chiusura, prevista per 10-12, è stata confermata dall’assessore Dario Quieti, in attesa di un cronoprogramma ufficiale. L’annuncio sul sito non fornisce indicazioni sulla fine dei lavori né se sarà garantito un passaggio pedonale. A questi interventi si sommano altre opere stradali già in corso o in programmazione, che interesseranno ulteriormente la viabilità cittadina. Tra i cantieri già avviati, quello in via Sabotino che, nonostante la recente riapertura della strada, presenta una carreggiata degradata che sarà riasfaltata e resa a senso unico, con un ampliamento dei marciapiedi. I lavori, inizialmente previsti in concomitanza con quelli dell’azienda Cap, non sono stati completati come promesso.