Secoloditalia.it - Emilia, faida nel campo largo. Al grillino scappa la verità sul “suo” candidato: “De Pascale? Ahinoi!”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Una clamorosa gaffe – ma forse sarebbe il caso di parlare di “vóce del sén fuggita”, per citare Metastasio – segna gli ultimi giorni della campagna elettorale inRomagna, a pochi giorni dal voto. Durante un convegno tenutosi a Novafeltria, in provincia di Rimini, per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Alberto Nicolini,nella lista del Movimento 5 Stelle, ha lanciato una stoccata nei confronti di Michele Depresidente per la coalizione di centrosinistra, sostenuto da cinque liste, tra cui proprio anche quella del partito fondato da Beppe Grillo. L’esponente, evidentemente non contento della possibile vittoria del sindaco di Ravenna, ha commentato dicendo che “è probabile che Desia il prossimo presidente dell’-Romagna,”.