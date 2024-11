Ilrestodelcarlino.it - El Grito, nel vivo il festival del circo. Sul palco "Un amour en couleur"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Per la prima volta sulscenico di un teatro arriva "Unen", il nuovo spettacolo diEl. Appuntamento sabato alle 20.45 al teatro Feronia con il lavoro firmato da Fabiana Ruiz Diaz, codirettrice artistica della rassegna dicontemporaneo arrivato per la sua terza stagione a incantare e divertire San Severino. Dopo l’irriverenza e la maestria dei belgi Okidok, che a ottobre hanno fatto sbellicare il pubblico del Feronia, Ruiz Diaz propone una ricognizione giocosa sui colori dell’animo umano che si offrono in contrasto all’epoca fredda e commerciale che viviamo. Ecco che "Unen" rappresenta un viaggio verticale verso la purezza dell’infanzia. Tre i personaggi sul, alla ricerca di ciò che l’uomo ha perduto da tempo: la felicità improvvisa del momento presente.