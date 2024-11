Dama | il centrodestra crede nel miracolo in Emilia Romagna

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Ile il sogno proibito di prendere l', regione «rossa» per antonomasia ma comunque contendibile, secondo la coalizione di governo. Che chiude la campagna elettorale della candidata Elena Ugolini schierando i suoi pesi massimi: Meloni in collegamento video, Salvini e Tajani in presenza. «Stravolgeremo i pronostici», dice la premier. Il leader di Forza Italia è il primo dei leader a parlare. Dice che l'ha bisogno di «alternanza», a maggior ragione dopo le violenze di Bologna, perché «non possono spadroneggiare i violenti, i vigliacchi e i delinquenti», che «aggrediscono la polizia» in «trecento contro cinque», con il sostegno - ci va giù duro «dell'amministrazione comunale». Il sindaco Lepore, che ha accusato il governo di aver mandato i neofascisti nella sua città, «sapeva tutto», sostiene il ministro degli Esteri, «camicie nere o camicie rosse, l'importante è che ci siano le autorizzazioni e si rispettino le regole».