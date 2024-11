Inter-news.it - Politano ammette: «Inter squadra più forte! Prendiamo il pareggio»

non fa troppi giri di parole e dopo-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’vista realizzata da Sportmediasetla superiorità dell’e si tiene stretto il– L’1-1 in-Napoli permette allaallenata da Antonio Conte di mantenere ancora il primo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal “gruppone” delle seconde. Tra queste anche l’, che dimostra in campo la superiorità nei confronti dei partenopei. Superiorità riconosciuta anche da Matteodopo la partita: «Abbiamo incontrato sicuramente lapiùdel campionato e penso che il risultato giusto sia stato il». Il Napoli ha giocato per ile lo ha difeso fino all’ultimo, facendosi recuperare dl vantaggio iniziale di 1-0. L’obiettivo per ladi Conte è stato in parte raggiunto, ma la stagione resta ancora lunga.