Sport.quotidiano.net - Pari giusto tra Centese e X Martiri. Tante emozioni, manca solo il gol

0 x: Alberghini, Garetto, Cioni (65’ Minelli), Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Aiello (75’ Sanci), Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (90’ Govoni). A disp. Grandi, D’Aiello, Parola, Novi, Frantoaei, Sassu. All. Di Ruocco. X: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (60’ Felice), Panzetta, Buoso (75’ Di Pasquale), Gessoni, Evali (95’ Bonaguro). A disp. Stracuzzi, Bianconi, Pavinato, Galeotti, Orlandi, Zaffi. All. Bolognesi. Arbitro: Andrea Lancieri di Imola. Note: ammoniti Panzetto, Garetto. Espulsi all’80’ Meli, mister Bolognesi e alcuni componenti dello staff tecnico ospite per proteste. /DATACiro Di Ruocco aveva previsto una partita di grande intensità, soprattutto maggiore cinismo sotto porta per riprendere a fare punti, obiettivo in comune con la X