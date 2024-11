Ilrestodelcarlino.it - Non sbaglia la Cittadella in versione trasferta

SAMMAURESE 12 SAMMAURESE (4-3-2-1): Pozzer; Scanagatta, Morri, Sedioli, Bolognesi (34’ st Canalicchio); Manuzzi (37’ st Imoh), Ravaioli (23’ st Nisi), Maltoni (23’ st Montesi); Gaetani (23’ st Arsenijevic), Papa; Pacchioni 5.5. A disp. Morigi, Misuraca, Valdinoci, Di Novella, Lombardi. All. Protti.: (4-3-1-2): Piga; Carretti (11’ st Rovatti), Sabotic (24’pt Mora), Serra, Martey; Mandelli, Marchetti, Teresi (26’pt Gandolfi); Bertani (44’ st Pezzani); Guidone, Formato. A disp. Albieri, Sardella, Andreotti, Borsari, Orlandi. All. Salmi. Arbitro: Sarcina di Barletta Reti: 15’ (rig.) Guidone, 2’st (rig.) Gaetani, 22’st Formato Note: espulso al 49’st Martey per doppia ammonizione. Ammoniti Sedioli, Mora, Carretti, Gandolfi, Gaetani, Bertani, Canalicchio. Ancora una volta latrova fuori casa la suamigliore e con quarto colpo esterno su 5 trasferte (nessuno ha fatto meglio nel girone), firmato dai soliti cecchini Guidone e Formato (arrivati a 7 gol a testa), sbanca il campo del fanalino Sammaurese rilanciandosi in classifica (-3 dai playoff e +5 dai playout).