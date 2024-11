Spazionapoli.it - Meret colpevole sul gol? Il quotidiano lo difende: “Tiro da oltre 100 km/h, sbaglia anche un altro azzurro”

In casa Napoli è polemica da parte dei tifosi circa le responsabilità che Alexavrebbe sulsubìto nel corso della sfida di domenica sera contro l’Inter.Il giorno dopo Inter – Napoli, la piazza azzurra è molto attiva sul fronte delle polemiche. Si parte dallo sfogo di Antonio Conte nel post gara che, ai microfoni di DAZN, ha espresso tutta la sua rabbia per l’episodio del calcio di rigore concesso ai nerazzurri, poi fallito da Calhanoglu. Il centrocampista turco ex Milan è stato comunque protagonistagrazie alla rete dell’1-1: una sassata dalla lunga distanza che ha colto di sorpresa Alex, finito nel mirino delle critiche fin da subito da parte dei tifosi di fede azzurra.Ma è effettivamente colpa dell’estremo difensore ex SPAL? Ad analizzare quanto accaduto è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il portierenon sarebbe l’unicosuldi Calhanoglu, che effettivamente era sì potente ma comunque centrale.