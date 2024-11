Bodycam gps e pulsante anti-panico | le misure per la sicurezza sui bus di Roma in vista del Giubileo

Leggi l'articolo completo su Open.online

per i controllori,con tanto di geolocalizzatore degli autobus. Ma anche videocamere di sorveglianza interna e nuove cabine separate per gli autisti. Dopo una lunga trattativa con le controparti sindacali, è arrivata oggi – lunedì 11 novembre – la firma sul protocollo che a partire da fine novembre prevede importnovità a bordo dei mezzi di trasporto della capitale per contrastare le violenze. Firmato dal prefetto Lamberto Giannini, dal sindaco Roberto Gualtieri e dal presidente di Regione Francesco Rocca, il provvedimento di rafforzamento dellaguarda anche al futuro. In particolare all’enorme flusso di persone, con annessi problemi di ordine pubblico, che ilporterà nella capitale nei prossimi mesi.Le novità a bordo degli autobus:, cabine e gpsLe innovazioni non sono poche, sintomo di una situazione che non è figlia di aggressioni saltuarie.