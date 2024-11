Lanazione.it - Antimicrobici e ricerca: pisano al top. “Investire per tutelarsi da epidemie”

Pisa, 11 novembre 2024 – Nel gotha dellasugli. Il professor Marco Falcone, ordinario di Malattie Infettive all’Università di Pisa e direttore della Unità operativa dell’Azienda ospedaliera, è stato eletto membro dell’Executive Committee (il comitato esecutivo, che conta solo 12 membri, di cui tre europei) della International Society of Antimicrobial Chemotherapy (Isac) per il quadriennio 2024-2028. La nomina (avvenuta per votazione) si è tenuta il 7 novembre durante il congresso dell’associazione a Istanbul. Si tratta della più autorevole società scientifica internazionale nel campo della terapia antimicrobica e delle malattie infettive: coordina 99 società scientifiche a livello mondiale. Professore, di che cosa si occuperà? “L’Isac è una società trasversale, è un sovra organismo che raccoglie paesi occidentali ma anche orientali, è rappresentativa a 360° dell’intero pianeta per quanto riguarda lae le iniziative in ambito di chemioterapia antimicrobica e malattie infettive.