"Strade groviera, in un video la situazione"

Da imprenditore a reporter, per documentare, telecamera installata sulla moto, l’asfaltoa Jesi e nei Comuni vicini. Unache diventa sempre più pericolosa Lui è Emiliano Baldi, noto imprenditore jesino, amministratore delegato dell’azienda di famiglia Baldi Food di Jesi. Il suo reportage, lanciato sui social nei giorni scorsi, ha subito incassato una pioggia di like e commenti. "Mi sono improvvisato reporter – spiega lui stesso -. Sono normalmente molto paziente ma sono anche un motociclista che vede, o meglio sente, il degrado delleurbane ed extraurbane su cui passa da anni: Jesi - Monsano, Jesi - Montecarotto via Acquasanta, Acquasanta - Belvedere, Belvedere - Ostra, Morro d’Alba - Senigallia, e potrei continuare. Ilche ho condiviso, oltre ad essere una denuncia di mala amministrazione, è un appello affinché si intervenga seriamente e con rapidità.