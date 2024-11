Mistermovie.it - Mister Movie | Matt Damon e Ben Affleck: La Nascita di Artists Equity e l’Ispirazione dei Beatles

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Due anni fa,e Ben, amici e colleghi da decenni, hanno fondato la loro casa di produzione,. L’idea di questa avventura condivisa è nata dopo cheha guardato la serie documentario di Peter Jackson, The: Get Back, un’opera che ha riportato alla luce momenti intimi della band. La scena finale, che immortala l’ultima esibizione dal vivo deisul tetto della Apple Records, ha colpito profondamente, facendogli pensare a quanto fosse triste che musicisti tanto uniti non potessero più suonare insieme.L’Impulso di CreareMentre guardava il documentario con sua figlia,ha sentito una forte emozione e ha compreso l’importanza di lavorare con le persone a cui si vuole bene.