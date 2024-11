Oasport.it - Basket femminile, Andrea Capobianco: “Non facile senza centri titolari, ma se concedi spesso secondi e terzi tiri raramente vinci”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

L’Italia delnon riparte col sorriso da Chalkida (Calcide). La squadra disi è dovuta arrendere alla Grecia per 56-45 in una partita resa complicata da numerosissimi ordini di fattori. In qualunque modo si legga, questa è la prima sconfitta nel girone I delle qualificazioni europee, quello dedicato ai quattro Paesi organizzatori e dunque già con il pass automatico.Così il coach azzurro ai microfoni della FIP: “Questa partita ci fa bene perché ci dà la possibilità di capire chi siamo e chi vogliamo essere. Abbiamo alternato momenti di buona pallacanestro ad altri nei quali abbiamo commesso disattenzioni gravi. Non è statotrovare nuovi equilibri in un giornoi nostri due: nel primo quarto abbiamo sofferto molto Fasoula, che poi in qualche modo abbiamo contenuto col passare dei minuti”.