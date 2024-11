Terremoto forte scossa | magnitudo 52

Thesocialpost.it - Terremoto, forte scossa: magnitudo 5,2

Unadidistimata attorno a 5.2 si è verificata oggi, 9 novembre 2024, alle ore 11:15 italiane (06:15 ora locale) nei pressi di Cabezas de San Juan, a Porto Rico. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di circa 23 chilometri.Al momento, non sono stati riportati danni significativi a persone o strutture. Le autorità locali stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare eventuali conseguenze. Porto Rico è situato in una zona sismicamente attiva, e scosse di questa entità sono relativamente comuni nella regione.Si raccomanda alla popolazione locale di seguire le indicazioni delle autorità competenti e di adottare le misure di sicurezza previste in caso di.L'articolo5,2 proviene da The Social Post.